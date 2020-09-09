Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son açıklamalar - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika haberleri: 'da ! 'nden son açıklamalar

Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son açıklamalar

'da meydana gelen 4.9'luk ve ardından yaşanan birçok artçı sarsıntının ardından 'da bir deprem meydana geldi. 'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Güzelköy açıkları... 'nde yaşanan bu sarsıntı İstanbulluları tedirgin etti. İşte Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve detayları... | İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

yine bir depremle sallandı... 'da meydana gelen ve büyüklükleri 4 ile 4.9 arasında değişen depremlerin ardından 'da da gece saatlerinde korkutan bir sarsıntı yaşandı. 'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre 'nde, ilinin Güzelköy açıklarında saat 00.57 sularında bir meydana geldi.

Bu deprem İstanbul'da da hissedildi. Yapılan duyuruda depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, derinlik ise 13.7 km olarak belirlendi. Bu deprem sonrası yine aynı koordinatlarda 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Malatya'da sarsıntılar durmuyor. Türkiye'nin doğu ilinde son olarak gece 01.20 sularında büyüklüğü 4, derinliği ise 5 km olarak bir deprem meydana geldi. Pütürge'de gerçekleşen bu sarsıntıların ardından vatandaşlar da büyük panik yaşadı.

  1. 09.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA