Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son açıklamalar
Malatya'da meydana gelen 4.9'luk deprem ve ardından yaşanan birçok artçı sarsıntının ardından İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Tekirdağ Güzelköy açıkları... Marmara Denizi'nde yaşanan bu sarsıntı İstanbulluları tedirgin etti. İşte Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve detayları... | İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri
Türkiye yine bir depremle sallandı... Malatya'da meydana gelen ve büyüklükleri 4 ile 4.9 arasında değişen depremlerin ardından İstanbul'da da gece saatlerinde korkutan bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Marmara Denizi'nde, Tekirdağ ilinin Güzelköy açıklarında saat 00.57 sularında bir deprem meydana geldi.
Bu deprem İstanbul'da da hissedildi. Yapılan duyuruda depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, derinlik ise 13.7 km olarak belirlendi. Bu deprem sonrası yine aynı koordinatlarda 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
MALATYA'DA DEPREMLER DEVAM EDİYOR
Öte yandan Malatya'da sarsıntılar durmuyor. Türkiye'nin doğu ilinde son olarak gece 01.20 sularında büyüklüğü 4, derinliği ise 5 km olarak bir deprem meydana geldi. Pütürge'de gerçekleşen bu sarsıntıların ardından vatandaşlar da büyük panik yaşadı.
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Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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