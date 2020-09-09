Son dakika haberleri: İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son açıklamalar

Türkiye yine bir depremle sallandı... Malatya'da meydana gelen ve büyüklükleri 4 ile 4.9 arasında değişen depremlerin ardından İstanbul'da da gece saatlerinde korkutan bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Marmara Denizi'nde, Tekirdağ ilinin Güzelköy açıklarında saat 00.57 sularında bir deprem meydana geldi.

Bu deprem İstanbul'da da hissedildi. Yapılan duyuruda depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, derinlik ise 13.7 km olarak belirlendi. Bu deprem sonrası yine aynı koordinatlarda 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Malatya'da sarsıntılar durmuyor. Türkiye'nin doğu ilinde son olarak gece 01.20 sularında büyüklüğü 4, derinliği ise 5 km olarak bir deprem meydana geldi. Pütürge'de gerçekleşen bu sarsıntıların ardından vatandaşlar da büyük panik yaşadı.