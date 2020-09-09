Masterchef Furkan neden ağladı? Masterchef Furkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Masterchef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümüne yarışmacılardan Furkan Yalçın damga vurdu. Yaptığı yemek ve pastalarda sık sık pürmüz kullandığı için arkadaşları tarafından "Pürmüz Furkan" lakabı takılan genç yarışmacı, son bölümde gözyaşlarını tutamadı. Gerek takım arkadaşları, gerekse rakip yarışmacılarla girdiği diyaloglarla dikkat çeken Furkan, son bölümde stüdyoyu ağlayarak terk etti. Peki, Masterchef Furkan'a ne oldu? Masterchef Furkan neden ağladı? Furkan Yalçın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
Son dönemlerin popüler televizyon programı Masterchef Türkiye'nin yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yalçın, son yayınlanan bölümde stüdyoyu ağlayarak terk etti. İzleyiciler, genç yarışmacının neden ağladığını merak ediyor... Özellikle bir diğer yarışmacı Duygu Acarsoy'la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Furkan Yalçın, dokunulmazlık yarışmasında verilen yemeği yapamadığı için Mehmet Şef'ten sert eleştiri aldı.
MASTERCHEF FURKAN NEDEN AĞLADI?
Program formatı gereği takım oyununda kırmızı takıma karşı 4-3 mağlup olan mavi takımın yarışmacılarından Furkan Yalçın, dokunulmazlık oyununda Somer Şef'in örneğini verdiği ördekli gözlemeyi yapamadı. Tadım esnasında şeflere yemeğini yapamadığını söyleyen ve bunun için özür dileyen genç yarışmacı, Mehmet Şef'in büyük tepkisi ile karşılaştı. Furkan'a karşı ses tonunu yükselten Mehmet Şef, "Bunu karşımıza nasıl getiriyorsun" diyerek genç ismi sert sözlerle eleştiri. Bu çıkış karşısında gözyaşlarını tutamayan Furkan, "Ben size yapamadığımı zaten söyledim" diyerek stüdyodan çıkmak için izin istedi. Dokunulmazlık oyununun ardından yeniden stüdyoya gelen Furkan Yalçın, eleme potasına gönderilecek isim için oy kullandı. Emir, Ebru ve Furkan'ın eşit oy alması nedeniyle kararı kaptan Esra verirken, Furkan potaya gönderilen isim oldu. Daha önce de dokunulmazlık oyununu kazanan Berker, potaya Duygu'yu göndermişti. Böylecek mavi takımından iki ismin eleme oyunu oynaması kesinleşti.
MASTERCHEF FURKAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Mehmet Şef ile girdiği tartışma sonrası ağlayan Furkan Yalçın, 20 yaşında. 6 yıldır pastacılık yapan genç yarışmacı sert mizacıyla öne çıktı. 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi'ne başlayan Yalçın aynı zamanda Çin Mutfağı üzerine de eğitimler almış. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü okuyan başarılı yarışmacı eğitim ve iş yaşamını beraber yürütüyor.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Masterchef Furkan neden ağladı? Masterchef Furkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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