Fransa'da şok olay! Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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'da şok olay! Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu

Fransa'da şok olay! Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu

'nın güneybatısında yer alan Parcoul-Chenaud bölgesinde 80 yaşındaki bir adam, mutfağındaki sineği öldürmek için kullandığı elektrikli raketin gaz kaçağıyla birleşmesi sonrası evini havaya uçurdu. Evin tavanında büyük bir çöküntü meydana gelen yaşlı adamın bu olayı ülke basınında da geniş yer buldu. İşte Fransızlar şaşkına çeviren hadisenin detayları...

Cuma akşamı yerel saati ile 19.45 sıralarında Parcoul-Chenaud bölgesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kişi, yemeğini yemek için mutfağa girdiği sırada bir sinekle karşılaştı. Basının aktardığına göre; yaşlı adam sineği öldürmek için elektrikli raketi kullanmak istedi ancak ocaktaki gazı kapatmadığından dolayı evde büyük bir patlama meydana geldi.

Evin tavanında büyük bir hasar oluştuğu ifade edilirken, yaşlı adamın sadece elinden yaralandığı kaydedildi. Evin oturulamaz hale gelmesinden dolayı 80 yaşındaki kişi, belediyenin geçici kamp alanına yerleştirildi. Sineğin ölüp ölmediği ise henüz bilinmiyor.

  1. 07.09.2020
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