D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği ile corona virüsü ilişkisi nedir?  - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği ile corona virüsü ilişkisi nedir?

D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği ile corona virüsü ilişkisi nedir?

İnsan vücudu için oldukça önemli bir yere sahip olan D vitaminin en büyük kaynağı güneş ışınlarıdır. Özellikle pandemi döneminde vücut direnci için önemli bir yere sahip olan , corona virüsünden korunmak için de etkili bir silah. Kullanıcılar da vücudumuz için oldukça önemli olan D vitamininin hangi besinlerde bulunduğunu ve eksikliği durumunda hangi belirtilerin görüldüğünü merak ediyor. İşte yanıtları...

Corona virüsü pandemisi sonrası, vücut bağışıklı konusu önem kazandı. Bağışıklığı güçlü olan bireyler, virüsü daha rahat atlatabiliyor. Öte yandan yapılan araştırmalar, D vitamininin vücut direncinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekiyor. Kullanıcılar da D vitaminiyle ilgili kapsamlı araştırmalar yapıyor. Peki, en çok nelerde ve hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? İşte yanıtları...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı kişilerde D vitamini eksikliği herhangi bir belirtiye neden olmaz. Öte yandan, D vitamininin eksik olduğu bazı bireylerde yorgunluk, vücut ağrısı, kemik ağrısı ve yürümekte zorluk gibi çeşitli semptomlar görülür. Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olur. Çocuklarda ise raşitizm adı verilen rahatsızlığa yol açar.

D VİTAMİNİ NELERDE VE HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

En büyük D vitamini kaynağı Güneş'tir. Güneş'e maruz kalındığında ciltte üretilen D vitamini daha sonra karaciğere taşınır. Buradan da, bağırsaklardaki yiyeceklerden kalsiyum taşınmasını artıran ve kalsiyumun iskeleti güçlü tutmak için yeterli olmasını sağlayan aktif bir hormona dönüştürüldüğü böbreklere taşınır. Uzmanlar gün içerisinde 30 dakika Güneş'e maruz kalmanın, D vitamini takviyesinde yeterli olacağı görüşünde. Öte yandan D vitaminini gıdalardan da temin edebiliyoruz. Bu vitamin özellikle somon balığı ve mantarda bulunuyor. D vitamini ayrıca balık özellikle ton balığı, süt, yumurta ve tahıllı gıdalarda da mevcut.

D VİTAMİNİ-CORONA VİRÜSÜ İLİŞKİSİ

, İspanya ve gibi coronadan dolayı ölen insanların çok olduğu ülkelerde hayatını kaybedenler üzerinde bir inceleme gerçekleştirilmiş ve D vitamin seviyelerinin, vaka sayısının az olduğu ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğu gözlenmişti.

  1. 07.09.2020
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