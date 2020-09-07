2020 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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2020 burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

2020 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir programa yerleşen öğrenciler, şimdi de 'nın burs ve yurt başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

2020 YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıtların yapılmasıyla öğrenciler, burs ve yurt başvurularına yöneldi. 2020 yurt ve burs başvurusu tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2020 KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair araştırmalar devam ediyor. KYK, henüz burs ve yurt başvuru tarihlerini açıklamadı. Ancak geçen sene yurt başvuruları 19-26 Ağustos, burs başvuruları ise 16-24 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Dolayısıyla bu sene de yurt başvurularının eylül, burs ve kredi başvurularının ise ekim ayında başlaması bekleniyor.

Burs ve kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

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  1. 07.09.2020
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