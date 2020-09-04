Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı | Son dakika corona virüsü haberleri
Corona virüsü (Covid-19) salgınında vakalar, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdi. Son dönemlerde, salgının en çok yayıldığı il olan başkent Ankara için ek tedbirler gündeme gelmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşların merak ettiği "Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberleri
İlk olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü, yayılmaya devam ediyor. Birkaç aydır yayılımda durağan seyreden Covid-19, son dönemlerde dünya genelinde yeniden tırmanışa geçti. Alınan verilere göre dünyada corona virüsü bulaşan insan sayısı 26 milyonu geçti. Öte yandan hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 867 bin 219 oldu.
Türkiye'de artışın en çok yaşandığı il başkent Ankara oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde "Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz" yanıtını vermişti.
Başkentte yaşayan vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlaması/yasağı gibi bir uygulamanın yeniden devreye sokulup sokulmayacağını merak ediyordu. Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.
- 04.09.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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