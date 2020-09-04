İlk olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüsü, yayılmaya devam ediyor. Birkaç aydır yayılımda durağan seyreden Covid-19, son dönemlerde dünya genelinde yeniden tırmanışa geçti. Alınan verilere göre dünyada corona virüsü bulaşan insan sayısı 26 milyonu geçti. Öte yandan hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 867 bin 219 oldu.

Türkiye'de artışın en çok yaşandığı il başkent Ankara oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde "Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz" yanıtını vermişti.

Başkentte yaşayan vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlaması/yasağı gibi bir uygulamanın yeniden devreye sokulup sokulmayacağını merak ediyordu. Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.