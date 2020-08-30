94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Yarış büyük heyecan ile beklenirken tarihte ilk kez seyircisiz koşulacak. Koşunun yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 94. kez yapılacak yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak.Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.
94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Koşu corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. 94. Gazi Koşusu 30 Ağustos tarihinde saat 17:15'te Veliefendi Hipodromunda koşulacak. Yarış A Spor'dan ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK VE SON KAZANANLAR!
1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance adlı at birinci oldu. En iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.
ÜST ÜSTE EN ÇOK KAZANAN AHMET ÇELİK
Bu senede yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance' adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı. Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey ise Mümin Çılgın oldu.
HALİS KARATAŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, daha önce 'Bold Pilot' (1996), 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.
94. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞACAK SAFKANLAR VE JOKEYLER ŞÖYLE:
1 - Call To Victory - Ahmet Çelik
2 - Coach - Ayhan Kurşun
3 - Çakalınoğlu - Sadettin Boyraz
4 - Dembe - Mertcan Çelik
5 - Full Throttle - Mehmet Kaya
6 - King Man Go - Gökhan Gökçe
7 - Kingsman - Hışman Çizik
8 - Lord Of Game - Gökhan Kocakaya
9 - Powerman - Özcan Yıldırım
10 - Premium Mover - Mustafa Çiçek
11 - Sozopol - Mehmet Akyavuz
12 - Upper Cut - Akın Sözen
13 - Vernazza - Halis Karataş
14 - Zabun - Tolga Yıldız
15 - Prior - Müslüm Çelik
GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ NEDİR?
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
94. Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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