Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ekranı! YKS tercih sonucu sorgulama...
Corona virüsü salgını sebebiyle sınav tarihinde değişiklik yaşanan YKS sınavının sonuçları hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Adaylar sınav sonrası sonuçları merak ediyordu. ÖYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün, adayların merakla beklediği sorunun cevabını açıkladı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınavı sonrası binlerce öğrenci açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Corona virüsü salgını adayların uzun bir süre uzaktan eğitim ile hazırlanmalarına sebep olmuştu. Binlerce aday merakla açıklanacak sonucu bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından erişebilecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
Konu hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır" ifadelerini kullandı.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 13:31
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