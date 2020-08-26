Altın fiyatları son dakika! 26 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?
Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 26 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 456,62 TL Satış: 456,75 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın bugün 742,80 TL'den alınan çeyrek altın 752,80 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 26 AĞUSTOS
Cumhuriyet altını alış: 2.965,80
Cumhuriyet altını satış: 3.004,50
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.481,10
Yarım altın satış: 1.508,50
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.026,88
Tam altın satış: 3.103,62
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.050,80
Ata altın satış: 3.108,40
- 26.08.2020
- Altın fiyatları son dakika! 26 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altın fiyatları son dakika! 26 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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