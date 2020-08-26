26 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 26 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 26 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3949 TL Satış: 7,4037 TL

EURO NE KADAR? 26 AĞUSTOS

Euro alış: 8,7309 TL Satış: 8,7427 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? 26 AĞUSTOS

Pound alış: 9,7154 TL

Pound satış: 9,7210 TL