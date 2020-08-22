Süper Lig gelecek sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Süper Lig ne zaman başlayacak? Transfer dönemi...
2019-2020 Süper Lig sezonu corona virüsü salgını gölgesinde tamamlandı. Futbolseverler gelecek sezon hakkında araştımalara devam ediyor. Gelecek sezon fikstür çekimi en merak edilen konular arasında yerini alıyor. Futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de yeni sezonun başlangıç tarihi oldu. Peki, Süper Lig gelecek sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ertelenmiş ve seyircisiz olarak yeniden start almıştı. Medipol Başakşehir sezonun sonunda şampiyonluğunu ilan eden takım olmuştu. Binlerce futbolsever gelecek sezon hakkında detaylı araştırma yapıyor. Peki, gelecek sezon Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...
SÜPER LİG'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2020-2021 Süper Lig fikstürünün ne zaman çekileceği henüz belli değil. TFF'nin resmi açıklamayı yakında yapması bekleniyor.
LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF 2020-2021 Süper Lig sezonunun 11 Eylül'de başlayacağını açıkladı. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
2020-2021 sezonu yaz transfer dönemi corona virüsü salgını sebebiyle geç start aldı. Transfer dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 15:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig gelecek sezon fikstürü ne zaman çekilecek? Süper Lig ne zaman başlayacak? Transfer dönemi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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