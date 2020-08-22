ÖSYM açıkladı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Genel YKS ne zaman açıklanacak?

açıkladı! tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları...

ÖSYM açıkladı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları...

Corona virüsü salgını sebebiyle sınav tarihinde değişiklik yaşanan sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. Adaylar sınav sonrası sonuçları merak ediyordu. ÖYM Başkanı Prof Dr. , adayların merakla beklediği sorunun cevabını açıkladı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı sonrası binlerce öğrenci açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Corona virüsü salgını adayların uzun bir süre uzaktan eğitim ile hazırlanmalarına sebep olmuştu. Binlerce aday merakla açıklanacak sonucu bekliyor. Peki, sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak?

YKS SINAVI AÇIKLANDI MI?

YKS sınavına giren adaylar uzun süredir sınav sonucunun açıklanmasını bekliyordu. YKS sınavı sonrası adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için 'den gelecek haberi bekliyordu.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 15:28
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