22 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 22 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 22 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3317 TL Satış: 7,3407 TL

EURO NE KADAR? 22 AĞUSTOS

Euro alış: 8,6359 TL Satış: 8,6419 TL

POUND NE KADAR? 22 AĞUSTOS

Pound alış: 9,5938

Pound satış: 9,6193