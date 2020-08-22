22 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 22 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…
22 Ağustos Çarşamba gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...
BTC TRY Alış: 85149 TRY Satış: 84970 TRY
DASH TRY Alış: 647,5 TRY Satış: 642,3 TRY
EOS TRY Alış: 24,02 TRY Satış: 23,82 TRY
ETH TRY Alış: 2856 TRY Satış: 2855 TRY
LINK TRY Alış: 103,31 TRY Satış: 103,1 TRY
LTC TRY Alış: 437,4 TRY Satış: 435,1 TRY
NEO TRY Alış: 124,58 TRY Satış: 123,5 TRY
USDT TRY Alış: 7,441 TRY Satış: 7,43 TRY
XLM TRY Alış: 0,7332 TRY Satış: 0,7295 TRY
XRP TRY Alış: 2,063 TRY Satış: 2,057 TRY
ATOM TRY Alış: 41,51 TRY Satış: 41,06 TRY
XTZ TRY Alış: 25,14 TRY Satış: 25 TRY
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
22 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 22 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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