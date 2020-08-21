Birçok altın yatırımcısının ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte takı alacakların merakla araştırdığı konulardan biride günlük altın fiyatları oldu. 21 Ağustos altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 21 Ağustos gram altın ve 21 Ağustos çeyrek altın fiyatları en merak edilen altın türleri arasında yer aldı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 458,10 TL Satış: 458,22

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğünlern vazgeçilmezi çeyrek altın bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 21 AĞUSTOS

Cumhuriyet altını alış: 3.033,00

Cumhuriyet altını satış: 3.079,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.481,70

Yarım altın satış: 1.508,50

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.926,80

Tam altın satış: 2.984,90

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.052,50

Ata altın satış: 3.127,40