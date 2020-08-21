Son dakika altın haberleri: Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? 21 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merakla izleniyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeli haberin etkileri altın piyasasında hissedilmeye başladı. Özellikle yatırımcılar ve düğün yapacaklar için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Binlerce kişi heyecanla gidişatı takip ediyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 21 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Birçok altın yatırımcısının ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte takı alacakların merakla araştırdığı konulardan biride günlük altın fiyatları oldu. 21 Ağustos altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 21 Ağustos gram altın ve 21 Ağustos çeyrek altın fiyatları en merak edilen altın türleri arasında yer aldı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 458,10 TL Satış: 458,22
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Düğünlern vazgeçilmezi çeyrek altın bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 21 AĞUSTOS
Cumhuriyet altını alış: 3.033,00
Cumhuriyet altını satış: 3.079,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.481,70
Yarım altın satış: 1.508,50
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 2.926,80
Tam altın satış: 2.984,90
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.052,50
Ata altın satış: 3.127,40
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika altın haberleri: Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? 21 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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