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21 Ağustos 2020, Cuma
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'de açıklandı! Kariye müzesi oldu!

Resmi Gazete'de açıklandı! Kariye müzesi Kariye Camii oldu!

1945 yılında müzeye dönüştürülen Bizans döneminden kalma kariye müzesi, 'de yayımlanan karar ile yeniden ibadete açıldı ve camii oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin karar 'de yayımlandı. Başkan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kariye Camisi ibadete açıldı.

Kararda, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği yer aldı.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 08:53
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