Kapalıçarşı 2.5 ziynet 21 Ağustos 2020 kaç lira? (TL) 21 Ağustos Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatı ne? Altın fiyatları...
Binlerce yatırımcı arama motorlarında Kapalıçarşı 2.5 ziynet hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “Kapalıçarşı 2.5 ziynet kaç TL oldu? Merkez bankası Kapalıçarşı 2.5 ziynet kaç lira? Kapalıçarşı 2.5 ziynet ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
21 Ağustos 2020 Çarşamba günü Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatları şu şekilde;
Kapalıçarşı 2.5 ziynet alış: 7,311,10
Kapalıçarşı 2.5 ziynet satış: 7,428,79
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 09:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kapalıçarşı 2.5 ziynet 21 Ağustos 2020 kaç lira? (TL) 21 Ağustos Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatı ne? Altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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