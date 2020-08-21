21 Ağustos 2020 gram altın kaç lira? (TL) 21 Ağustos gram altın fiyatı ne? Altın fiyatları...
Gram hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında “Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?” sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
21 Ağustos 2020 Çarşamba günü gram altın fiyatları şu şekilde;
Gram altın alış: 451,26
Gram altın satış: 451,37
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
21 Ağustos 2020 gram altın kaç lira? (TL) 21 Ağustos gram altın fiyatı ne? Altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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