21 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…

21 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kripto para fiyatları şu şekilde;

BTC TRY Alış: 87.398 TRY Satış: 87.485 TRY

DASH TRY Alış: 685,78 TRY Satış: 685,78 TRY

EOS TRY Alış: 26,25 TRY Satış: 26,31 TRY

ETH TRY Alış: 3.035,0 TRY Satış: 3.048,0 TRY

LINK TRY Alış: 112,22 TRY Satış: 113,10 TRY

LTC TRY Alış: 459,40 TRY Satış: 462,5 TRY

NEO TRY Alış: 140,90 TRY Satış: 141,00 TRY

USDT TRY Alış: 7,36 TRY Satış: 7,36 TRY

XLM TRY Alış: 0,7910 TRY Satış: 0,7950 TRY

XRP TRY Alış: 2,15100 TRY Satış: 2,15900 TRY

ATOM TRY Alış: 46,20 TRY Satış: 46,21 TRY

XTZ TRY Alış: 28,04 TRY Satış: 28,17 TRY