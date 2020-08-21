21 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler… - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
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1 kaç ? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…

21 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…

Çarşamba gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba güncel kripto para fiyatları şu şekilde;
BTC Alış: 87.398 TRY Satış: 87.485 TRY
DASH TRY Alış: 685,78 TRY Satış: 685,78 TRY
EOS TRY Alış: 26,25 TRY Satış: 26,31 TRY
ETH TRY Alış: 3.035,0 TRY Satış: 3.048,0 TRY
LINK TRY Alış: 112,22 TRY Satış: 113,10 TRY
LTC TRY Alış: 459,40 TRY Satış: 462,5 TRY
NEO TRY Alış: 140,90 TRY Satış: 141,00 TRY
USDT TRY Alış: 7,36 TRY Satış: 7,36 TRY
XLM TRY Alış: 0,7910 TRY Satış: 0,7950 TRY
XRP TRY Alış: 2,15100 TRY Satış: 2,15900 TRY
ATOM TRY Alış: 46,20 TRY Satış: 46,21 TRY
XTZ TRY Alış: 28,04 TRY Satış: 28,17 TRY

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 09:27
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21 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler… haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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