1 dolar kaç lira? (TL) 21 Ağustos 1 dolar fiyatı? İşte güncel döviz kuru detayları…
Binlerce yatırımcı arama motorlarında 1 dolar hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “ Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası 1 dolar kaç lira? Dolar ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte döviz ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...
21 Ağustos 2020 Çarşamba günü 1 dolar fiyatları şu şekilde;
Dolar alış: 7,2110
Dolar satış: 7,2147
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
1 dolar kaç lira? (TL) 21 Ağustos 1 dolar fiyatı? İşte güncel döviz kuru detayları… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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