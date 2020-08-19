F1 takımları Concorde Anlaşması'nı imzaladı!
Formula 1'de bütün takımlar 2021-2025 sezonlarını kapsayan Concorde Anlaşması'nı imzaladı.
Formula 1 yönetimi, F1'den ayrılacağı konuşulan Mercedes ve Haas da dahil olmak üzere tüm takımları 2021 ila 2025 yıllarını kapsayan yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladığını açıkladı.
CONCORDE ANLAŞMASI İMZALAYAN TAKIMLAR
McLaren - Ferrari
Williams - Mercedes
Red Bull - Renault
Racing Point - Alpha Tauri
Alfa Romeo - Haas
CONCORDE ANLAŞMASI NEDİR?
1997 yılında FIA ve Formula1 takımları arasında imzalanarak yürürlüğe giren özel anlaşmadır. Anlaşmada, yarışlardan ve TV yayınlarından elde edilen gelirin paylaşımı ve Formula1'in teknik ve sportif kurallarına ilişkin maddeler yer alır.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 12:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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