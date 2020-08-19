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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Genel F1 takımları Concorde Anlaşması'nı imzaladı!

takımları 'nı imzaladı!

F1 takımları Concorde Anlaşması'nı imzaladı!

Formula 1'de bütün takımlar 2021-2025 sezonlarını kapsayan 'nı imzaladı.

Formula 1 yönetimi, 'den ayrılacağı konuşulan Mercedes ve Haas da dahil olmak üzere tüm takımları 2021 ila 2025 yıllarını kapsayan yeni 'nı imzaladığını açıkladı.

CONCORDE ANLAŞMASI İMZALAYAN TAKIMLAR

McLaren - Ferrari
Williams - Mercedes
Red Bull - Renault
Racing Point - Alpha Tauri
Alfa Romeo - Haas

CONCORDE ANLAŞMASI NEDİR?

1997 yılında FIA ve Formula1 takımları arasında imzalanarak yürürlüğe giren özel anlaşmadır. Anlaşmada, yarışlardan ve TV yayınlarından elde edilen gelirin paylaşımı ve Formula1'in teknik ve sportif kurallarına ilişkin maddeler yer alır.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 12:26
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