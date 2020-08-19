18 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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19 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? altın fiyatları...

19 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Düğün sezonu ile birlikte birçok kişi altın fiyatlarını merak la araştırıyor. Altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı günlük değişim gösteriyor. Gram altın fiyatı (alış ve satış), çeyrek altın fiyatı (alış ve satış) merak edilen konular arasında zirvede yer alıyor. Peki, 19 Ağustos gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? altın fiyatları...

İstanbul 'da alınıp satılan altın türlerinin, alış ve satış fiyatları şu şekilde;

19 AĞUSTOS ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.159,40
Satış: 3.247,30

19 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.153,00
Satış: 3.201,00

19 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 472,93
Satış: 473,03

19 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.533,60
Satış: 1.568,70

19 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 769,20
Satış: 785,60

19 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.033,15
Satış: 3.093,29

  1. 19.08.2020
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