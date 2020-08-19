19 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
Düğün sezonu ile birlikte birçok kişi altın fiyatlarını merak la araştırıyor. Altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı günlük değişim gösteriyor. Gram altın fiyatı (alış ve satış), çeyrek altın fiyatı (alış ve satış) merak edilen konular arasında zirvede yer alıyor. Peki, 19 Ağustos gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, alış ve satış fiyatları şu şekilde;
19 AĞUSTOS ATA ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.159,40
Satış: 3.247,30
19 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.153,00
Satış: 3.201,00
19 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 472,93
Satış: 473,03
19 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.533,60
Satış: 1.568,70
19 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 769,20
Satış: 785,60
19 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.033,15
Satış: 3.093,29
- 19.08.2020
- 19 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
19 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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