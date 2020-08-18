Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor?
Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncularından Ezgi Mola'nı başrolünde yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam televizonda yayınlanacak ve filmi birçok kişi araştırıyor. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Yerli komedi filmi sevenlere müjde! Kocan Kadar Konuş: Diriliş bu akşam televizyonda yayınlanacak.
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Kocan Kadar Konuş filminin konusu da dikkat çekiyor. Geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden 'Ne derler korkusuna' meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler...
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan ve Nevra Serezli filmin kadrosunda yer alıyor.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 14:49
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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