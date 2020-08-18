Börü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Polis Özel Harekat filmi...

Aksiyon ve Savaş filmlerini seven sinemaseverler ekran başına! Bu akşam Börü filmi televizyonda yayınlanacak.

BÖRÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Börü, Polis Özel Harekatı'nın en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzca savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Serkan Çayoğlu gibi yıldız isimler Börü filminde yer alıyor.

BÖRÜ HANGİ KANALDA?

Börü filmi bu akşam 23:00'da TRT 1'de yayınlanacak.

BÖRÜ NEDİR?

Börü kelimesinin eski Türkçe'den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır.