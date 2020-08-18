Börü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Polis Özel Harekat filmi... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Börü filminin konusu ne?

Börü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Polis Özel Harekat filmi...

Börü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Polis Özel Harekat filmi...

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Aksiyon ve savaş kategorilerindeki Börü filmi sinemaseverler birçok araştırma yapıyor. Peki, Börü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Börü ne demek?

Aksiyon ve Savaş filmlerini seven sinemaseverler ekran başına! Bu akşam Börü filmi televizyonda yayınlanacak.

BÖRÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Börü, Polis Özel Harekatı'nın en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzca savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Serkan Çayoğlu gibi yıldız isimler Börü filminde yer alıyor.

BÖRÜ HANGİ KANALDA?

Börü filmi bu akşam 23:00'da 1'de yayınlanacak.

BÖRÜ NEDİR?

Börü kelimesinin eski Türkçe'den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Börü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Polis Özel Harekat filmi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA