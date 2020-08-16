Oblivion filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Tom Cruise, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü aktörlerin yer aldığı aksiyon dolu filmlerden olan Oblivion bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, Oblivion filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Oblivion filmibu akşam televizyonda yayınlanacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapıyor. Özellikle filmin oyuncuları ve konusu merka konusu oldu.
OBLIVION FİLMİNİN KONUSU NE?
Askeri bir yönetim, Jack adında deneyimli bir askeri, insanoğlunun bir zamanlar 'Dünya' diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla, dahası yaşayan herhangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmedik sürprizler çıkacaktır.
OBLIVION FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau gibi dünyaca ünlü yıldızlar filmin kadrosunda yer alıyor.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 13:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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