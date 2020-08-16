Kapıcılar Kralı filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? Kemal Sunal filmleri...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kapıcılar Kralı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı bu akşam televizyonda yayınlanacak.
KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.
KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu gibi usta isimler filmin kadrosunda yer alıyor.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 14:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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