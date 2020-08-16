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16 Ağustos 2020, Pazar
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filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? filmleri...

Kapıcılar Kralı filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? Kemal Sunal filmleri...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 'ın sevilen filmlerinden bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kapıcılar Kralı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında yer alan 'ın sevilen filmlerinden bu akşam televizyonda yayınlanacak.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu gibi usta isimler filmin kadrosunda yer alıyor.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 14:14
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