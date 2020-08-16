Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Kimler oynuyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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ve filminin konusu ne? Kimler oynuyor?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Kimler oynuyor?

Dünyaca ünlü film serisi 'ın sevilen filmlerinden Harry Potter ve bu akşam sinemaseverleri televizyonda bekliyor. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Kimler oynuyor?

serisinin sevilen filmi Harry Potter ve sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Filmin yayınlanacağı saat, kanal ve oyuncular merak konusu oldu.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir...

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Radcliffe, Richard Griffiths, Pam Ferris, Fiona Shaw bu filmde oynayan yıldızlar arasında yer alıyor.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 13:39
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