Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Kimler oynuyor?
Dünyaca ünlü film serisi Harry Potter'ın sevilen filmlerinden Harry Potter ve Azkaban Tutsağı bu akşam sinemaseverleri televizyonda bekliyor. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Kimler oynuyor?
Harry Potter serisinin sevilen filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Filmin yayınlanacağı saat, kanal ve oyuncular merak konusu oldu.
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir...
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Daniel Radcliffe, Richard Griffiths, Pam Ferris, Fiona Shaw bu filmde oynayan yıldızlar arasında yer alıyor.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 13:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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