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14 Ağustos 2020, Cuma
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2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Iron Man 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve tüm dünyada klasikleşen serisinin sevilen filmi Iron Man 2 hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki,Iron Man 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Klasik yapılar arasında yer alan serisinin en beğenilen filmlerinden biri olan Iron Man 2 filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

IRON MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Milyarder mucit Tony Stark'ın zırhlı Süper Kahraman Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Tony, yanında Pepper Potts ve James Rhodes ile birlikte yeni ittifaklar kurar ve büyük güçlerle yüzleşir.

IRON MAN 2 OYUNCULARI KİMLER?

Jr., , Don Cheadle, ve Sam Rockwell gibi isimler Iron Man 2'nin kadrosunda yer alıyor.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 14:03
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