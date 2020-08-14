Iron Man 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve tüm dünyada klasikleşen Iron Man serisinin sevilen filmi Iron Man 2 hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki,Iron Man 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Klasik yapılar arasında yer alan Iron Man serisinin en beğenilen filmlerinden biri olan Iron Man 2 filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor.
IRON MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Milyarder mucit Tony Stark'ın zırhlı Süper Kahraman Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Tony, yanında Pepper Potts ve James Rhodes ile birlikte yeni ittifaklar kurar ve büyük güçlerle yüzleşir.
IRON MAN 2 OYUNCULARI KİMLER?
Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson ve Sam Rockwell gibi isimler Iron Man 2'nin kadrosunda yer alıyor.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 14:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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