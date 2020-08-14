Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filminin konusu ne? Hangi kanalda yayınlanacak?
Animasyon film severler ekran başına! Sevilen animasyon film serisi Buz Devri'nin 4. filmi olan Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) bu akşam ATV'de yayınlanacak. Birçok kişi film hakkında araştırma yapıyor. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filminin konusu ne? Hangi kanalda?
Sevilen animasyon film serisi Buz devrinin 4. filmi olan Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak.
BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 14:26
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filminin konusu ne? Hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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