Son dakika: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Genel KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Son dakika: sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? açıkladı!

Son dakika: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıkladı!

Binlerce adayın merakla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı mı? hakkında kritik açıklama tarafından yapıldı. İşte adayların merakla beklediği açıklama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, () puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz-4 Ağustos'ta tercihleri alınan KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

  1. 13.08.2020
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