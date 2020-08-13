Sınavlara HES kodu ile mi girilecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! HES kodu nasıl alınır?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün binlerce kişi ilgilendiren kritik bir karar hakkında açıklamada bulundu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda sınavlara HES kodu ile girileceği duyuruldu. Peki, HES kodu nasıl alınır?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.
Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir. HES kodunu uygulama üzerinden almak için:
1.Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirilir.
2.Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
- 13.08.2020
- Stephan Lichtsteiner kariyerini noktaladı
- Oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti! Meral Niron kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mesut Özil noktayı koydu! "Son güne kadar Arsenal'de kalacağım"
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli mi?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sınavlara HES kodu ile mi girilecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! HES kodu nasıl alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.