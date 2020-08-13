Sınavlara HES kodu ile mi girilecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! HES kodu nasıl alınır? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Sınavlara kodu ile mi girilecek? Başkanı 'den açıklama geldi! HES kodu nasıl alınır?

Sınavlara HES kodu ile mi girilecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! HES kodu nasıl alınır?

Başkanı binlerce kişi ilgilendiren kritik bir karar hakkında açıklamada bulundu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda sınavlara kodu ile girileceği duyuruldu. Peki, HES kodu nasıl alınır?

Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir. HES kodunu uygulama üzerinden almak için:

1.Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirilir.

2.Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

  1. 13.08.2020
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