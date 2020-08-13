Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin beklediği sorunun cevabını açıkladı. Okulların ne zaman açılacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti.
Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk, "31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek." dedi.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 15:29
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