Süleyman Hurma: Süper Lig'e renk katacağız
Süper Lig'e yükselen 3. takım olmayı başaran Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma açıklamalarda bulundu. Süleyman Hurma, "Tutkularımın peşinden gitmekten dolayı çok mutluyum. Bu işe çok az insan inandı. Benimle birlikte inan aileme, oğluma ve bütün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
''1926'DA KURULAN KULÜBÜZ AMA TESİS VE STADIMIZ YOK''Süleyman Hurma, 1926 yılında kurulan Karagümrük kulübünün tesisleri ve stadı olmadığını ifade ederek, ''Biz onları yapacak vizyona sahibiz. Devletin parasını da istemiyoruz. Sadece devlet bize yer imkanı sunarsa hem tesisilerimizi hemde stadyumumuzu yapmayı becerebilecek kapasiteye sahibiz ve inşallah öylede olacak. Eminim ki spor bakanımızda sayın devlet büyüklerimizde bu durumumuzu anlayışla karşılarlar. 36 yıl çok uzun bir süre ama Karagümrük'ün ne olduğunu bilmeyen çok insan var. Karagümrük bir futbol mabedidir özellikle Vefa Stadı. Oradan ülkemizin en önemli sporcuları ve spor adamları çıkmıştır. İnşallah ortaya koyacağımız centilmenlikle Türk futboluna örnek olmak istiyoruz'' diye konuştu.
- 31.07.2020
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Yorum
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