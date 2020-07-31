Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncu kadrosu ve konusu ne?
Gelmiş geçmiş en fantastik futbolculardan biri olan, yaşayan efsane Pele'nin yaşamını ele alan biyografi filmi Pele: Bir Efsanenin Doğuşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncu kadrosu ve konusu ne?
Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'nin yaşam öyküsünü ele alan film, futbolseverlerin büyük ilgisini topladı. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUSU OYUNCULARI
Kevin de Paula
Leonardo Lima Carvalho
Seu Jorge
Mariana Nunes
Vincent D'Onofrio
Milton Gonçalves
Diego Boneta
Colm Meaney
Felipe Simas
Fernando Caruso
Rodrigo Santoro
Pelé
PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldız Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu ele alan bir biyografidir.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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