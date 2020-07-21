YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte detaylar...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklama ile binlerce öğrencinin merakla beklediği tarihleri açıkladı. Peki, YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
KONTENJAN KLAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek. Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 15:35
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YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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