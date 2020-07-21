YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte detaylar... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte detaylar...

YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte detaylar...

Başkanı Prof. Dr. yaptığı açıklama ile binlerce öğrencinin merakla beklediği tarihleri açıkladı. Peki, tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Başkanı Prof. Dr. , Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

KONTENJAN KLAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek. Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 15:35
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