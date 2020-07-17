Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Corona virüsü salgını sebebiyle birçok vatandaş 'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Başkan Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'nda kısıtlama olup olmayacağı hakkında da bilgilendirmede bulundu.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı." dedi.

  1. 17.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA