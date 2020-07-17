Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Corona virüsü salgını sebebiyle birçok vatandaş Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Başkan Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı hakkında da bilgilendirmede bulundu.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı." dedi.
- 17.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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