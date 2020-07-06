12. sınıfa geçen öğrencilere özel kurs verilecek! MEB duyurdu!
MEB, corona virüsü salgını sonrası telafi çalışmalarına başladı. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilere özel kurs ve destekleme programı verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açacak.
Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.
Yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 14-17 Temmuz tarihlerinde başvuru yapacak.
MEB'in yazısında, kurslarda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulması istendi.
- 06.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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