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03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...

Son dakika gelişmesi... Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitimle tamamlanan okulların açılacağı tarih tarafından açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak okulların kapanacağı tarih ise 18 Haziran 2021 olarak belirlendi. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
  1. 03.07.2020
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