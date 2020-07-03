Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...
Son dakika gelişmesi... Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitimle tamamlanan okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?
- 03.07.2020
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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