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03 Temmuz 2020, Cuma
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AB'den tedavisinde kullanımına yeşil ışık!

AB'den Corona Virüsü tedavisinde Remdesivir kullanımına yeşil ışık!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tedavi çözümleri, aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, AB, tedavide "" adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi. Peki, Remdesivir ilacı nedir?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in satışına izin verildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den onay alan ilk ilacın olduğu kaydedildi. Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde ve karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Covid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı. Covid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüştü.

REMDESIVIR İLACI NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

  1. 03.07.2020
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