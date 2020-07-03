2020 YKS ne zaman açıklanacak? YKS AYT ve TYT sonuç tarihi belli oldu mu?

Üniversiteye girebilmek için sınava giren adayların merak ettiği konular arasında YKS'nin ardından açıklanacak sonuçlar yer alıyor. Öte yandan TYT ve AYT de merak edilenler arasında yer alıyor.

2020 YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sonuçlara ulaşacak.