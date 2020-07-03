2020 YKS ne zaman açıklanacak? YKS AYT ve TYT sonuç tarihi belli oldu mu? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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2020 ne zaman açıklanacak? YKS ve sonuç tarihi belli oldu mu?

2020 YKS ne zaman açıklanacak? YKS AYT ve TYT sonuç tarihi belli oldu mu?

Bİnlerce adayın 3 oturum olarak girdiği sonrası sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, YKS, ve sonuç tarihi belli oldu mu?

Üniversiteye girebilmek için sınava giren adayların merak ettiği konular arasında 'nin ardından açıklanacak sonuçlar yer alıyor. Öte yandan ve de merak edilenler arasında yer alıyor.

2020 YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak. tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sonuçlara ulaşacak.

  1. 03.07.2020
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