Bİnlerce adayın 3 oturum olarak girdiği YKS sonrası sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, YKS, TYT ve AYT sonuç tarihi belli oldu mu?
Üniversiteye girebilmek için sınava giren adayların merak ettiği konular arasında YKS'nin ardından açıklanacak sonuçlar yer alıyor. Öte yandan TYT ve AYT de merak edilenler arasında yer alıyor.
2020 YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sonuçlara ulaşacak.
- 03.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2020 YKS ne zaman açıklanacak? YKS AYT ve TYT sonuç tarihi belli oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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