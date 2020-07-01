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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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personel alım sonuçları açıklandı!

ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı!

3 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. , Sağlık Bakanlığı personel alımı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

personel alımı sonuçları tarafından açıklandı. KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı personel atama işlemleri tamamlanarak ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. 'den geldi.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter üzerinden duyurdu. Prof. Dr. Halis Aygün, "Kıymetli adaylarımız,KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. " dedi.
  1. 01.07.2020
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