Corona virüsü aşısı bulundu mu? Oxford Üniversitesi açıkladı!

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı corona virüsü (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti. Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğini de sözlerine ekledi. Aşının ne zaman piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği ise henüz bilinmiyor.