Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı bulundu mu? Oxford Üniversitesi açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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aşısı bulundu mu? açıkladı!

Corona virüsü aşısı bulundu mu? Oxford Üniversitesi açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgınına çözüm bulabilmek için tüm dünyada ve ilaç çalışmaları sürüyor. konu hakkında flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

İngiltere'deki üzerinde çalıştığı (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti. Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğini de sözlerine ekledi. Aşının ne zaman piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği ise henüz bilinmiyor.

  1. 01.07.2020
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