Son dakika: Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Başkan Erdoğan açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tarafından kısa çalışma ödeneği hakkında da açıklama geldi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ne kadar süreyle uzatıldı?
Corona virüsü salgını sebebiyle verilen kısa çalışma ödeneği hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Başkan Erdoğan kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Corona virüsü ile mücadelede amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor. Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bize destek olmasıdır." ifadelerini kullandı.
- 29.06.2020
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