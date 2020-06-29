Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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'da mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları...

Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları...

'de ve dünyada son dönemlerde artan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Son olarak 'nın ilçesi 5.4'lük bir sarsıntı ile sallanmıştı. Bu depremin ardından sabah saatlerinde bir artçı daha meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası vatandaşlar panik yaşadı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları...

Tüm dünyada gerçekleşen depremler, zaman zaman 'de de görülüyor. Ülkemizin hem doğusunda hem de batısında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Son olarak dün akşam saatlerinde 'ya bağlı ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Ege'nin birçok ilinde hissedilen bu deprem vatandaşları korkuttu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 65.5 km olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde yine Muğla'da iki artçı deprem daha yaşandı. Bunlardan ilki saat 7 sularında Marmaris'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremdi... Ardından Bozburun açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

  1. 29.06.2020
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