Türkiye'de ve dünyada son dönemlerde artan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi 5.4'lük bir sarsıntı ile sallanmıştı. Bu depremin ardından sabah saatlerinde bir artçı deprem daha meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası vatandaşlar panik yaşadı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları...
Tüm dünyada gerçekleşen depremler, zaman zaman Türkiye'de de görülüyor. Ülkemizin hem doğusunda hem de batısında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege'nin birçok ilinde hissedilen bu deprem vatandaşları korkuttu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 65.5 km olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde yine Muğla'da iki artçı deprem daha yaşandı. Bunlardan ilki saat 7 sularında Marmaris'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremdi... Ardından Bozburun açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
- 29.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.