Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler neler? İşte yanıtları...

Tüm dünyada gerçekleşen depremler, zaman zaman Türkiye'de de görülüyor. Ülkemizin hem doğusunda hem de batısında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege'nin birçok ilinde hissedilen bu deprem vatandaşları korkuttu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin derinliği 65.5 km olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde yine Muğla'da iki artçı deprem daha yaşandı. Bunlardan ilki saat 7 sularında Marmaris'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremdi... Ardından Bozburun açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.