Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklaması! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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ne zaman yatacak? Bakan açıklaması!

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklaması!

Corona virüsü salgını sebebiyle birçok işletme çalışanlarını ücretsiz izine çıkartmak durumunda kaldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok vatandaşa ile destek sağlandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN? HANGİ TARİHLERDE YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" ifadelerine yer verdi.
TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlara 3 Temmuz

  1. 29.06.2020
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