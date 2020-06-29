Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Bu maç öncesinde Gençlerbirliği'nin 31, Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte tek eksik sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi. Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Mickael Tirpan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Albayrak, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sio, Stancu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 29.06.2020
- İşte Emre Belözoğlu'nun gözyaşlarının sırrı
- "Ozan Tufan Gustavo ve Mert Hakan üçlüsü iyi bir uyum yakalayabilir"
- "Galatasaray hangi oyuncuya talip olursa Fenerbahçe giriyor"
- "Hakem maçı normal yönetince Başakşehir'in kartları arttı"
- Erman Toroğlu: Ali Palabıyık iyi yönettiği için birileri maç verdirmeyebilir
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
- İşte sosyal medyada Emin Bayram paylaşımları!
- Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı
- Beşiktaş'ta kaleci adayları belli oldu! İşte o iki isim
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.