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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 29. haftasında evinde 'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Bu maç öncesinde Gençlerbirliği'nin 31, Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte tek eksik sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi. Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Mickael Tirpan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Albayrak, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sio, Stancu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Pavelka, , Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 29.06.2020
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