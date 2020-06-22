Maske takmamanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Tüm dünyanın savaştığı corona virüsü salgını ile Türkiye'nin de mücadelesi sürüyor. Virüsün yayılım hızını yavaşlatmayı başaran Türkiye'de uzmanlar, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Covid-19'dan korunmanın en etkili yöntemi ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymak... Bu nedenle bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, bu iller hangileri? İşte detaylar...

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Bu miktarın 900 TL olacağı açıklandı.