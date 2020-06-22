Maske takmanın zorunlu olduğu iller! Maske takmamanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Maske takmamanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Maske takmamanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Corona virüsü salgını ile mücadele eden tüm dünyada, pandemiden korunmanın en etkili yöntemi olarak maske takılması gösteriliyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyanların virüsü kapma ihtimali azalırken, 'de de bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu iller arasında , ve gibi nüfusun yoğun olduğu kentler de bulunuyor. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? İşte bu soruların yanıtları...

Tüm dünyanın savaştığı corona virüsü salgını ile 'nin de mücadelesi sürüyor. Virüsün yayılım hızını yavaşlatmayı başaran Türkiye'de uzmanlar, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Covid-19'dan korunmanın en etkili yöntemi ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymak... Bu nedenle bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, bu iller hangileri? İşte detaylar...

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Adıyaman, , , , Afyonkarahisar, Amasya, , Aydın, Balıkesir, , , Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, , , Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, , , Kahramanmaraş, Karabük, , Kırklareli, Kocaeli, Konya, , , Mardin, , , Nevşehir, , Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, , Yalova, , Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Bu miktarın 900 TL olacağı açıklandı.

  1. 22.06.2020
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