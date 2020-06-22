Maske takmamanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Corona virüsü salgını ile mücadele eden tüm dünyada, pandemiden korunmanın en etkili yöntemi olarak maske takılması gösteriliyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyanların virüsü kapma ihtimali azalırken, Türkiye'de de bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi nüfusun yoğun olduğu kentler de bulunuyor. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? İşte bu soruların yanıtları...
Tüm dünyanın savaştığı corona virüsü salgını ile Türkiye'nin de mücadelesi sürüyor. Virüsün yayılım hızını yavaşlatmayı başaran Türkiye'de uzmanlar, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Covid-19'dan korunmanın en etkili yöntemi ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymak... Bu nedenle bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, bu iller hangileri? İşte detaylar...
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Bu miktarın 900 TL olacağı açıklandı.
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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