Corona virüsü (Covid-19) belirtisi göstermeyen hastaları korkutan araştırma! Corona virüsü belirtileri nelerdir?
Çin'den tüm dünyaya yayılan corona virüsü can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 8.6 milyon insana Covid-19 teşhisi konulurken, ölü sayısı ise 460 bine yükseldi. Son yapılan araştırmalarda ilginç bulgulara rastlandı. Buna göre corona virüsüne yakalanıp da belirti göstermeyen hastaların antikorlarının bir süre sonra kaybolduğu ortaya çıktı. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona belirtisi görülmeyen hastaların antikorları ne kadar sürede kayboluyor? İşte detayları...
Tüm kıtalara yayılan corona virüsü salgınında vaka sayısı 9 milyona yaklaştı. Öte yandan iyileşen hastaların sayısı ise 4.23 milyon olarak açıklandı. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de, son dönemlerde yeniden görülen vakalar nedeniyle alarm durumuna geçildi. İlk çıktığı günden bu yana toplumlar bazında genetik kodları değişebilen Covid-19 ile ilgili yapılan son araştırma ise endişelendirdi.
Nature Medicine dergisi tarafından yayımlanan araştırma raporunda, corona virüsü hastalığına yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Covid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.
CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Covid-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık yüzde 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. Covid-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.
Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Koku ve tat alma duyularında kayıp, ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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