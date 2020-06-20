Tüm kıtalara yayılan corona virüsü salgınında vaka sayısı 9 milyona yaklaştı. Öte yandan iyileşen hastaların sayısı ise 4.23 milyon olarak açıklandı. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de, son dönemlerde yeniden görülen vakalar nedeniyle alarm durumuna geçildi. İlk çıktığı günden bu yana toplumlar bazında genetik kodları değişebilen Covid-19 ile ilgili yapılan son araştırma ise endişelendirdi.

Nature Medicine dergisi tarafından yayımlanan araştırma raporunda, corona virüsü hastalığına yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Covid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.

CORONA VİRÜSÜ (COVID-19) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Covid-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık yüzde 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. Covid-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Koku ve tat alma duyularında kayıp, ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.