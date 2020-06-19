Karneler erişime açıldı! | E- Okul VBS karne sorgulama ekranı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Genel Karneler erişime açıldı! | E- Okul VBS karne sorgulama ekranı!

Karneler erişime açıldı! | E- Okul sorgulama ekranı!

Karneler erişime açıldı! | E- Okul VBS karne sorgulama ekranı!

Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl karneler elektronik olarak verildi. E-Okul üzerinden teşekkür ve takdir belgeleri de verildi. Peki, e-Okul nasıl alınır? İlkokul, ortaokul ve lise karne notları ile takdir, teşekkür belgesi nereden görüntülenir? İşte, öğrenci ve veli girişi ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul..gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul, ) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

  1. 19.06.2020
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