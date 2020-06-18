LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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ve günlerinde sokağa çıkma yasağı var mı? açıkladı!

LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen sınavlar arasında yer alan ve yaklaşıyor. , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sınav günleri sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceğini açıkladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı mı geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

  1. 18.06.2020
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